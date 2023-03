Avigliano Umbro, Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Oltre in mille in piazza per non dimenticare

AVIGLIANO UMBRO Un fiume di gente per dire "no alla mafia". C'erano tutti, bambini, anziani, famiglie. Oltre mille persone in piazza per celebrare la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un evento che ha unito tantissime piazze d'Italia e che sul territorio ha coinvolto le scuole, in particolare gli Istituti comprensivi di Montecastrilli, Avigliano, Acquasparta e San Gemini, insieme a loro i sindaci Riccardo Aquilini, il vice sindaco di Avigliano Daniele Marcelli, Giovanni Montani, Luciano Clementella, tutte le associazioni del territorio e Libera contro le mafie. L'appuntamento era alle 15 nella piazza principale. Da lì, il corteo ha sfilato per tutto il paese fino a tornare in piazza dove si è svolta la cerimonia. A leggere la lunga lista dei nomi delle vittime di mafia, proprio i ragazzi e i volontari delle associazioni. Fra questi, anche quello di Barbara Corvi, la trentacinquenne amerina scomparsa nel nulla il 27 ottobre del 2009, prima donna umbra a essere inserita nella lista delle vittime. «E' stato commovente -ha detto il vicensindaco di Avigliano Daniele Marcelli - sentire quei nomi dalla voce dei ragazzi. Ha fatto capire ancor di più quanto sia importante capire che la mafia va combattuta anche con la memoria. Che oggi stiamo piantando dei semi perchè renderanno i ragazzi le sentinelle del futuro consapevoli che la mafia fa schifo e va combattuta con ogni mezzo». Un evento, quello di ieri, che è cominciato già a scuola, dove i ragazzi che hanno mangiato a mensa, hanno consumato un pasto a base di prodotti coltivati su terreni confiscati alle mafie.