Avigliano Umbro, "Carnevale dei Bambini": il maltempo manda all'aria il gran finale. Annullata la sfilata

AVIGLIANO UMBRO Carnevale annullato a causa del maltempo. La sfilata per le vie del paese non si farà. Una notizia arrivata oggi, alla luce delle previsioni meteorologiche per domenica 11 febbraio.

Secondo il programma, il corteo sarebbe dovuto partire alle 15 da piazza Piave e sfilare per le vie principali del borgo. Una manifestazione dedicata principalmente ai bambini. Con spettacoli, personaggi magici, e sputafuoco. Un evento che avrebbe coinvolto tutti i rioni creando un'atmosfera di gioco e condivisione.

Si trattava dell'ultima tappa di una serie di eventi dedicati al Carnevale. Da quello legato alla commedia dell'arte, in cui sono protagoniste le quattro maschere umbre ideate da Oliviero Piacenti, a quello storico con la rievocazione degli eventi legati alla famiglia Vici che nel Seicento segnò per sempre la storia del paese. Quello dei bambini, era l'ultimo, per chiudere il periodo all'insegna dell'allegria.