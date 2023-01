Avigliano Umbro, il 2023 è all'insegna dell'arte e dell'ambiente. L'obiettivo del sindaco Conti: creare luoghi ideali del buon vivere

AVIGLIANO UMBRO Creare luoghi ideali del buon vivere grazie all'arte e all'ambiente. Questo l'obiettivo nel lungo periodo che il sindaco di Avigliano Luciano Conti ha per il territorio che amministra ormai da quasi sei anni. «Per segnare la ripartenza dopo il Covid e la crisi energetica - spiega Conti - nel prossimo futuro vogliamo lanciare il messaggio che vivere nei nostri territori deve diventare un obiettivo per chi oggi vive nelle grandi città». Due le direttrici attraverso le quali raggiungere la meta. Rispettare i contesti naturali più fragili e potenziare l'appetibilità territoriale, sia per i residenti che non, puntando sulle ricchezze naturali e antropiche. Per questo motivo, nella strategia dell'amministrazione assumono un ruolo predominante le frazioni che diventano fulcro dello sviluppo di alcune peculiarità territoriali. «Penso a Sismano - spiega Conti - già pubblicizzata grazie al bellissimo "Castello Corsini", che diventerà riferimento nazionale per l'estensione dei suoi uliveti, oppure a Dunarobba, già famosa per la "Foresta Fossile" come sito geo-paleontologico unico al mondo che grazie alle attività museali e laboratoriali continuamente allestite cresce e migliora la propria notorietà. E ancora Toscolano e Santa Restituta per le quali abbiamo deciso di esaltare le peculiarità naturalistiche e ambientali». Parallelamente, nella narrazione del primo cittadino, prendono corpo l'ingresso del territorio su circuiti di promozione turistica a livello nazionale e la valorizzazione dei siti storico-naturalistici. «A questo proposito - continua Conti - abbiamo appena aderito alla campagna "Italia historic smart villages" (programma nazionale di valorizzazione dei piccoli centri condotto oggi dalla Fondazione Enotria contro lo spopolamento dei borghi in favore di una riqualificazione e rinascita ndr) che sarà cassa di risonanza per intercettare il turismo lento, gli appassionati dell'outdoor e dell'ambiente. Stiamo investendo risorse importanti per svelare i segreti della Grotta Bella a Santa Restituta (oggetto lo scorso anno di nuove e importanti scoperte archeologiche ndr) mentre Toscolano diventerà ancora più bello grazie a importanti finanziamenti ottenuti per sviluppare best practice in ambito ambientale che daranno alla piccola frazione un volto quasi futuristico. Per citarne alcuni, percorsi naturalistici, per e-bike, lampioni alimentati a energie rinnovabili, arredi urbani realizzati con materiale riciclato e rilevatori che certificheranno la bontà dell'aria che si respira. In questo contesto si inserisce l'evento nazionale Una boccata d'arte che il paese ospiterà a primavera». Un progetto d'arte contemporanea giunto alla sua quarta edizione e diffuso in tutta Italia che valorizza l’incontro tra arte e patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Venti borghi, uno per ogni regione italiana, selezionati dagli organizzatori in base alla rilevanza del loro patrimonio storico, artististico e paesaggistico, che ospiteranno eventi, istallazioni, performace, intesi come punto di arrivo di un dialogo tra gli artisti e la cittadinanza, i luoghi, le maestranze e gli artigiani locali.