Avigliano Umbro, addio a Luciano Papini storico dirigente dell'Asd Real Avigliano. Mezzo secolo al servizio dello sport

AVIGLIANO UMBRO «Con Luciano Papini se se ne va una grande parte dello sport di Avigliano». Questo il commento del sindaco Luciano Conti, alla morte del direttore sportivo dell'Asd Real Avigliano. Settanta anni, aviglianese, quest'uomo "di sport", come lo definiscono in tanti, ha dedicato una larga parte della sua vita proprio a quella squadra in cui, giovanissimo, aveva anche giocato. «Ala sinistra - precisa Conti - non ricordo se proprio dal primo anno della sua fondazione, o il secondo». Un amore proseguito poi fra le fila della dirigenza, fino a pochi giorni fa, quando, nonostante la grave malattia contro cui combatteva da tempo, aveva offerto la propria collaborazione nel portare a termine diversi progetti. «Cinquant’anni a disposizione di questa associazione sono veramente tanti - ha scritto la società in un lungo post di cordoglio - per questo almeno oggi prenditi i tuoi meriti, perché ne hai veramente tanti. Hai sempre cercato di trovare la soluzione ad ogni singolo problema, perché nella tua testa vi era un unico obiettivo: far crescere i ragazzi, tenerli occupati, il tutto nel divertimento e nella passione che da sempre ti ha contraddistinto». Accanto all'impegno sportivo, per il quale nel 2016 era stato eletto dirigente sportivo dell'anno e 2022 era stato premiato dai presidenti di F.i.g.c. e L.n.d. con la Benemerenza Sportiva per aver operato per più di 40 anni a favore del calcio dilettantistico, il legame con il proprio paese, dalla banda, all'agosto aviglianese, alla politica. «Mi ricordo - prosegue Conti - che da Terni, dove abitava, veniva al bar ad Avigliano a giocare a scopone e poi scendeva al campo sportivo. In tantissime occasioni è stato il mio consigliere personale e anche se non siamo andati sempre d'accordo il rispetto reciproco ha fatto da padrone. Con Luciano inventammo la Festa dello Sport. Non solo calcio, ma anche tutti gli sport che si praticavano ad Avigliano, poi tutti insieme a mangiare». Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo sportivo e dal Coni. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa del paese.