Real Avigliano, prima vittoria storica in promozione. Un rigore che vale tre punti e la gloria

AVIGLIANO UMBRO Prima vittoria biancoazzurra in Promozione. Un successo storico per la società aviglianese che agguanta la prima vittoria in questo campionato.

A siglarla Lorenzo Sensini che nel corso del match giocato in casa contro la Superga '48 si presenta sul dischetto degli undici metri e non sbaglia.

E' il quarantesimo del primo tempo e l'arbitro Anelli, di Terni, concede il rigore ai biancoazzurri. Si propone Sensini con un tiro che insacca la rete di Sabatini. Un parziale che la Real Avigliano riesce ad amministrare e conservare fino al fischio finale.

Con questo risultato raggiunge quota sei punti in classifica per un totale di tre pareggi, una sconfitta e una vittoria.

Formazione Real Avigliano: Guri (Tamburelli), Giorgi, Pozzi, Pellini (Mori), Piacenti, Capaldini, Maugeri, Bertoldi, Brunetti C. (Castiglione sv), Sensini Lo. (Laurenti), Corrado (El Abidi). Allenatore: Carlone

Formazione Superga 48: Sabatini F, Nika (Plutino), Settimi, Baronci (Balsamo), Proietti, Cavadenti, Radici, Capoccia (Cotero), Fedeli (Sabatini L.), Capitani, Cardarelli. Allenatore: Loretoni