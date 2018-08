Altra vittima sull'A1. Dopo il tragico incidente di questa mattina , un camionista ha perso la vita in seguito a un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti, andati distrutti dalle fiamme. Anche in questo caso, come nell'incidente che ha distrutto una famiglia campana nella mattinata di oggi, la vittima è arsa viva. L'incidente è avvenuto alle 21 all'altezza dell'area di sosta Riotorto, nel comune di Allerona, a pochi chilometri di distanza dal luogo del tragedia che ha spezzato la vita di un padre e di suo figlio di appena dieci anni, morto davanti agli occhi della madre. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del Comando di Terni, insieme agli agenti della polizia stradale della Sottosezione di Orvieto. L'A1 è bloccata in direzione Sud, mentre in direzione Nord è obbligatoria l'uscita a Orte.