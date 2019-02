TERNI Una donna di mezza età è stata investita da un’auto pirata, nel tardo pomeriggio di ieri in via Bramante a Terni, nei pressi degli uffici finanziari. La donna stava attraversando la strada insieme alla figlia, di circa 20 anni, sulle strisce pedonali, quando è stata travolta dall’autovettura che è ripartita poi a tutto gas. Soccorsa dal 118 la donna è stata trasportata in ospedale in condizioni serie. © RIPRODUZIONE RISERVATA