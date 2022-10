Attigliano, dalla finestra spunta una pianta di cannabis. Denunciato un operaio cinquantanovenne

ATTIGLIANO Coltivava una pianta di canapa indiana in un casolare disabitato. E' scattata la denuncia per un cinquantanovenne, operaio, incensurato, sorpreso mentre stava andando ad innaffiarla.

Un'operazione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amelia, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione Forestale di Amelia che hanno sequestrato la pianta in piena infiorescenza.

Una scoperta fatta dagli uomini dell’Aliquota Radiomobile che nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, avevano notato “qualcosa di strano” spuntare attraverso la finestra di un casolare disabitato.

Un breve periodo di osservazione dei movimenti intorno alla costruzione, ha permesso di scoprire la pianta e indentificare chi se ne prendeva cura.

Durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo, sono stati trovati quattro grammi di cannabis.

Per questo il cinquantanovenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la coltivazione, che prevede la sanzione penale),e segnalato all’U.T.G. – Prefettura di Terni, per detenzione di stupefacenti ad uso personale.