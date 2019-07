Assisi, turista spacciatore arrestato dai carabinieri. Si faceva pagare la droga anche con gli assegni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - In Italia con visto da turista, diventa spacciatore e si fa pagare la droga anche con un assegno: arrestato dai carabinieri. Dopo incessanti servizi di osservazione i Carabinieri di Valfabbrica sono riusciti a individuare e arrestare un pusher di origini albanesi, che più volte era stato notato con atteggiamenti sospetti nel territorio della Compagnia di Assisi e segnalato dai cittadini. Dopo numerosi servizi e pedinamenti i militari sono riusciti a fermarlo a Santa Maria degli Angeli ed hanno proceduto alla sua identificazione. Nel corso del controllo l’uomo è apparso subito nervoso e preoccupato. I Carabinieri hanno deciso pertanto di procedere ad attività ispettiva e di perquisizione personale e dell’autovettura ed hanno trovato nella sua disponibilità 20 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina nascosti in una confezione per gomme da masticare, oltre a 150 Euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Inoltre, i militari hanno posto sotto sequestro un assegno che l’uomo aveva accettato per il pagamento della droga. Il giovane è stato pertanto tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto davanti al Giudice in udienza con il rito direttissimo. Lo straniero, venticinquenne, è senza fissa dimora e presente sul territorio nazionale con visto turistico.