Novità in arrivo anche per le pensioni sociali. Tra i cambiamenti previsti per il 2024, ci saranno infatti anche delle modifiche al cosiddetto assegno sociale. Gli assegni mensili destinati a chi ha almeno 67 anni e versa in condizioni di difficoltà economica, godranno infatti di una rivalutazione a partire dal 2024.

