Domenica 26 Febbraio 2023, 08:52

ASSISI Una signora di 84 anni ha messo in fuga i ladri che si erano introdotti in casa. Il tentativo di furto simè verificato la notte tra venerdì e sabato a Petrignano. La signora si trovava in cucina quando ha sentito provenire dalla camera accanto dei forti rumori provocati dalla forzatura di un infisso. Allarmata si è precipitata nella stanza per capire cosa stesse succedendo ed ha trovato degli intrusi costringendoli alla fuga. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Assisi che sono intervenuti hanno notato che i ladri, prima di forzare la finestra, hanno divelto un’inferriata. Dopo aver tranquillizzato l’anziana signora, l’hanno invitata a presentarsi presso gli uffici del commissariato per sporgere querela. Ora i poliziotti stanno indagando per risalire agli autori del tentato furto. Proprio per prevenire i furti gli agenti delle volanti del commissariato della polizia di Stato di Assisi nei giorni scorsi hanno effettuato numerosi posti di blocco e controlli. L’intervento, predisposto dalla questura di Perugia, ha visto l’impiego degli uomini del commissariato di Assisi e degli equipaggi del reparto Prevenzione crimine Umbria Marche che hanno monitorato la stazione di Santa Maria degli Angeli, le aree commerciali, la zona industriale e i centri abitati periferici con l’obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza e prevenire i fenomeni di microcriminalità diffusa. Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali ladri venuti nell’Assisano per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 13 posti di controllo, verificando il traffico in entrata e in uscita e sottoponendo a controlli più approfonditi le persone con precedenti specifici. Durante le verifiche, sono stati effettuati anche dei pattugliamenti a piedi nelle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per i borseggi, i furti e i fenomeni molesti. Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici (9 quelli sottoposti a controllo) dove si è proceduto anche ad identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati. Intensificati inoltre i controlli nei parchi cittadini, a partire dal parco Regina Margherita (il Pincio), sino ad arrivare alla passeggiata presso il bosco di San Francesco e al percorso verde di Bastia Umbra. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione ad Assisi e lungo le principali direttrici di accesso e transito, hanno identificato in tutto 171 persone e monitorato 77 veicoli.