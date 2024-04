Terni- Il Tic Festival si prepara a chiudere la sua seconda edizione. Special guest dell'ultima giornata, domenica 14 aprile, Giovanni Muciaccia e i suoi "attacchi d'arte", alle 15 al cinema Politeama. Ma non solo. Per gli amanti degli animali, appuntamento alle 11 con Io sono Chico, il cane che ha conquistato TikTok.

Alle 12 spazio a nonni e nipoti: al PalaSì ci saranno Emanuele Ferrari, nonna Natalina e nonna Iside.

Alle 16.30 in Bct si parlerà di uno dei fenomeni del momento: Casa a prima vista, con Gianluca Torre e Ida Di Filippo.

Alle 17.30, al Politeama, ci sarà Pierpaolo Spollon, direttamente da una delle serie targate Rai più seguite: Doc, nelle tue mani.

In collaborazione con UmbriaLibri, dalle 18 in Bct ci saranno Alberto Matano e Angelo Mellone per parlare di piattaforme.

Finale in musica con l'ultimo appuntamento "Spotify è un social network?", che vedrà alternarsi sul palco di piazza Europa Andrea Ponzoni, Tommi Kuti e Animaux Formidables.

Annullato l'evento previsto alle 12 con Danilo Petrucci, a causa dell'incidente in moto durante un allenamento che lo ha costretto al ricovero in ospedale. "Mi dispiace molto non poter essere presente in piazza Europa per il Tic Festival 2024"- ha comunicato il motociclista ternano sui canali social- "E' stata una delle cadute più spaventose della mia vita: ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola e ho varie lacerazioni cutanee. Spero di tornare presto a sorridere"- ha scritto in un post.

