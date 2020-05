Intervento del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria (Sasu) per un intervento nel Comune di Penna In Teverina, per un uomo di 70 anni abitante del luogo, colto da malore in un’area impervia. Sul posto si sono recate due squadre del Sasu, provenienti da Terni e Spoleto, composte da tecnici e sanitari che, una volta autorizzate dagli inquirenti, hanno recuperato e trasportato la salma. Sul posto anche il personale del 118 ed i Carabinieri. Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA