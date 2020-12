NARNI - L'hanno vista vagare da sola lungo la Flaminia, la mattina di Natale, si sono preoccupati ed hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivate le patttuglie delle stazioni di Narni e Narni Scalo, che hanno trovato la donna infreddolita e in stato confusionale. Dopo averla tranquillizzata e portata in caserma i carabinieri hanno saputo che l'anziana, 77 anni, che vive sola a Collescipoli, si era allontanata da casa a piedi di prima mattina. Forse solo per fare una passeggiata.

I militari hanno rintracciato il figlio della donna che si è recato in caserma per riaccompagnarla a casa.

Una storia a lieto fine che offre una speranza a chi vive da solo, soprattutto in questo periodo di restrizioni di movimento per le misure anti Covid e che non può trascorrere le feste diNatale con i suoi cari.

