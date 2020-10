Terni, affamato "ruba" una melagrana: i carabinieri gli comprano due tramezzini

TERNI - "Ho raccolto una melagrana perché non mangio da due giorni. Ho tanta fame".

I carabinieri del radiomobile sono rimasti senza parole di fronte al ternano che ha giustificato così la scelta di essersi arrampicato su un albero per sfamarsi. E' accaduto nella tarda serata di lunedì in via San Valentino, a pochi passi dalla basilica.

A segnalare la sua presenza al 112, intorno alle 22.30, è stato un cittadino. Giunti sul posto i militari lo hanno fatto scendere dall'albero. Dopo la spiegazione del 50enne, in condizioni economiche drammatiche, lo hanno accompagnato al bar e gli hanno offerto un paio di tramezzini ed una bottiglia di acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA