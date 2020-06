A Perugia arriva il Garante degli animali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nel regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini del Comune di Perugia sarà introdotta la figura del Garante degli animali. ;Lo ha deliberato il consiglio comunale.Il Garante ha, tra le altre, le funzioni di monitoraggio sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela degli animali, la promozione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali; di incoraggiamento e promozione del rispetto, tutela e corretto rapporto uomo-animale; supporto all’attuazione di linee guida in materia di prevenzione degli abusi sugli animali e di controlli sul territorio, nonché raccordo e interazione con le associazioni attive nel campo della protezione animali. Sarà il Garante, altresì, a ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia e segnalare alle autorità competenti le suddette violazioni, anche a titolo preventivo.