Amelia, teatro in giardino e buona tavola. Va in scena Gabriello Ciarlatano, storie di devozioni e buggerature.

Sabato 21 Agosto 2021, 20:37

AMELIA Ritrovarsi a teatro fra cultura e buona tavola. Domenica 22 agosto alle 19, nel giardino de Il Baronetto, torna l'appuntamento con Teatro in giardino, la manifestazione organizzata dall'associazione Amici del teatro Amelia che nel corso dell'estate ha proposto diversi eventi incentrati sul connubio arte e cibo. Questa volta, tocca a "Gabriello Ciarlatano, storie di devozioni e buggerature". Una raccolta di truffe realmente accadute intorno al 1300 ad opera di ciarlatani esperti che, profittando della creduloneria popolare e della superstizione, riuscivano ad accamparsi come santoni, poveri pellegrini, messi, incaricati vescovili vendendo illusioni salvifiche a disposizione di chiunque. Ideatore e voce narrante sul palco, Mirko Revoyera, cantastorie, attore, autore e burattinaio umbro, e Giorgio Pinai al flauto. Accanto allo spettacolo, sarà imbandita la tavola della tradizione umbra che proporrà alcuni dei piatti principe come il pollo all'arancia e zucchine con cipolla e maggiorana. Per partecipare all'evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normativa anti Covid-19, è obbligatoria la prenotazione.