Amelia, ritorno a scuola. Il Comune attiva la quarta linea di trasporto. Via anche al servizio mensa.

AMELIA - Il Comune ha attivato la quarta linea di trasporto da e per le scuole. Sul proprio sito web l’amministrazione pubblicherà anche le informazioni riguardanti l'organizzazione del trasporto scolastico e gli itinerari delle quattro linee e alcune norme fondamentali per il rispetto delle regole anticovid.

“Saranno garantiti i distanziamenti e agli studenti verrà assegnato un posto numerato secondo le indicazioni del conducente - specificano dall'Amministrazione in una nota - il servizio di accompagnamento sullo scuolabus verrà garantito grazie alla collaborazione dei volontari del Cisom e del personale comunale”. Da oggi riprende anche il servizio mensa per la scuola elementare, mentre dal 24 verrà riattivato quella per la scuola materna e dal 2 ottobre quello per la scuola media.

Il servizio sarà organizzato su due turni con una sanificazione fra un turno e l’altro. Per non gravare sul bilancio delle famiglie l’amministrazione comunale ha deciso di lasciare invariate le tariffe di scuolabus e mensa.

