Scuola, dalla cronaca alle riflessioni sul futuro

La cronaca del primo giorno di scuola, i problemi, le gioie, i sorrisi, le soluzioni trovate. Quello che manca e la visione della scuola del futuro che si sta costruendo ogni giorno, nelle classe di ogni scuola e di ogni città. Vi abbiamo raccontato un primo giorno particolare, che passerà alla storia per l'emergenza che stiamo vivendo ma anche per la svolta che rappresenterà per il mondo dell'istruzione anche quando la pandemia sarà finita. Qui trovate tutto il materiale scritto, foto e video, prodotto dalla redazione di Terni del Messaggero. Buona lettura, buona visione, buone riflessioni.

