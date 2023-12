Amelia, Natale anticipato. Gli "Amici del Tigre" donano una libreria alla scuola Orsini

AMELIA Continua l'azione solidale degli Amici del Tigre, l'associazione nata in memoria di Luca Sensini, giovane amerino prematuramente scomparso nel 2014.

Una realtà sempre attenta al territorio, che in questi anni spesso ha donato materiali e fondi alle scuole del comprensorio. Questa volta, a beneficiare del ricavato dell'ultimo memorial Sensini, il torneo di calcio istituito in ricordo del "Tigre", la scuola primaria Jole Orsini. «Grazie al ricavato dello scorso memorial - ha detto Michele Sensini, fratello di Luca - abbiamo donato euro 1000 alle scuole elementari con cui è stata acquistata una bellissima libreria, utile e ben studiata per aiutare i più piccoli nel loro percorso di crescita».

All'inagurazione, in una biblioteca scolastica gremita di piccoli studenti, anche la dirigente scolastica Tiziana Lorenzoni.

«Siamo stati accolti dai bambini con canti, poesie, storie e la cosa più bella è che grazie a noi e ai racconti dei loro genitori conoscono Luca e la bella persona che era - ha detto ancora Sensini - il nostro impegno sarà quello di continuare questa sana collaborazione con Tiziana Lorenzoni, Teresa Quadraccia e le scuole.

Grazie ai nostri sponsor, alle squadre e a chi ogni anno ci da una mano come può. Come dice il mio braccio destro Mirko Massarelli queste sono le soddisfazioni che ci ripagano di tutti gli sforzi».

Un'associazione nata nel 2015, formata da un gruppo di ragazzi che, insieme a Michele, il fratello di Luca, hanno deciso di riunirsi nel nome dell’amico e onorare la sua memoria attraverso eventi, attività e raccolte fondi da destinare alla comunità amerina. Da allora l’Associazione ha offerto supporto a scuole, ospedale e tante altre realtà che operano per migliorare i servizi ail casolla popolazione. Fiore all’occhiello delle sue attività il Memorial Luca Sensini, un torneo di calcio a sette giunto ormai alla sua undicesima edizione a cui partecipano oltre sedici squadre del comprensorio.