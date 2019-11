© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA Risveglio a lutto per la città di Amelia. La comunità ha accolto attonita la notizia che Filippo Posati, un ragazzino di quindici anni è morto. Il dramma si è consumato durante la notte scorsa nell'abitazione della famiglia, quando il ragazzo ha accusato un malore. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari che hanno cercato di rianimarlo. Sembra che Filippo soffrisse di una rara patologia, molto probabilmente causa della morte. Ai genitori Francesca e Gabriele è andato il messaggio di cordoglio del sindaco Laura Pernazza. «Ci sono notizie che ti sconvolgono perché pensi al dolore che quella mamma può provare -ha scritto la prima cittadina- a quanto può essere provata quella famiglia. E ti rendi conto che non riesci ad esprimere parole che possano lenire quel dolore. Questo è il mio stato d’animo!! Non esiste mai un momento giusto per andarsene. Ma a 15 anni no, non si può!!! La nostra comunità in questi giorni è stata fortemente provata, ci uniamo al dolore della famiglia Posati». I funerali si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di San Francesco.