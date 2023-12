Amelia, incidente di caccia nei boschi di Macchie. Morto un uomo di 57 anni

AMELIA Incidente di caccia nell'amerino. Morto un cinquantasettenne residente nell'amerino. Secondo una prima ricostruzione il dramma si è consumato nei boschi di Macchie, una frazione di Amelia. E' pomeriggio, l'uomo è a caccia con la squadra. All'improvviso un colpo, sembra di "rimbalzo", lo raggiunge agli arti inferiori. Immediato l'allerta ai soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Giunti sul posto i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso. L'ipotesi è che il proiettile abbiamo lacerato un'arteria, non lasciandogli scampo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Amelia che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.