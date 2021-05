Amelia, giù per la scarpata con il furgone del pesce. Ferita la donna alla guida.

AMELIA Furgone finisce fuoristrada e va giù per nella scarpata. Un tratto di circa venti metri, quello percorso dal mezzo fuori controllo, la cui corsa è stata arrestata dall'infittirsi della boscaglia. E' successo oggi pomeriggio, lungo la strada di Cappuccini che costeggia il Rio Grande. Secondo una prima ricostruzione la donna al volante, stava percorrendo gli ultimi tornanti prima della piana quando, forse a causa di un guasto ai freni ha perso il controllo del furgone uscendo di strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della compagnia di Amelia e il 118. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere la donna che è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Terni. Dai primi riscontri sembra che le sue condizioni non siano gravi. Al momento sono allo studio le opzioni per recuperare il mezzo. Il punto in cui si è fermato infatti è particolarmente impervio tanto da mettere al vaglio la possibilità di dover aprire un varco nella boscaglia per riuscire a far scendere il furgone fino alla strada.

APPROFONDIMENTI CRIMINALITA' Terni, armato di pistola rapina il bar Hope

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA