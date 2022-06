Amelia, estorsione e minacce ai familiari. Tossicodipendente ai domiciliari in una struttura protetta.

AMELIA Urla, minacce ed estorsione. Vittime i familiari di un trentenne tossicodipendente amerino che ieri sera è stato arrestato dai militari dell’Aliquota Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Amelia.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo sarebbe entrato nel tunnel della droga nel 2020. Da allora, per la famiglia, residente nelle campagne fra Amelia e Narni è iniziato un incubo.

Richieste continue di denaro per poter acquistare cocaina, a cui si sono aggiunte urla e minacce. Fino a ieri sera, quando i vicini, allarmati dall'ennesima lite violenta, hanno allertato i Carabinieri.

Alla luce della situazione in atto al momento dell'intervento, i militari hanno informato l'Autorità Giudiziaria che la emesso misure cautelari urgenti. Il giovane è stato quindi arrestato e condotto in una struttura terapeutica specializzata per il trattamento delle dipendenze da stupefacenti.