Amelia, elezioni amministrative 2021. Al via il progetto "UnSindacoVerdeperAmelia"

AMELIA "unsindacoverdeperAmelia". Partita ufficialmente la campagna di Europa Verde in vista delle elezioni amministrative di settembre 2021. «Con il lancio della piattaforma programmatica Il Favoloso Mondo di Amelia - hanno scritto in una nota Gianfranco Mascia e Francesco Alemanni, commissari di Europa Verde in Umbria, insieme a Francesca Arca, Enrico Paci, Simone Picotti e Eva Hausegger del coordinamento regionale - è partita ufficialmente la campagna ‘unsindacoverdeperAmelia’, il percorso partecipato di Europa Verde. Un programma condiviso che ha come obiettivo individuare le personalità capaci di guidare un’alleanza ecologista, civica e progressista, che sappia amministrare e coniugare la giustizia ambientale con la giustizia sociale nel comune di Amelia».

I punti fondamentali

Sono due. Un programma partecipato dove ognuno, attraverso un apposito form, può inviare il suo contributo, e il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella creazione delle liste elettorali e della campagna.

Gli obiettivi

«Vogliamo una città al passo delle altre cittadine europee -hanno scritto- fermiamo i cambiamenti climatici a partire dalle politiche energetiche e della mobilità nella nostra città. Dovremmo poter utilizzare i fondi europei (NGEU), anche grazie al coinvolgimento degli European Greens, per attivare importanti progetti sul territorio come il risanamento del Rio Grande e la mobilità sostenibile. Per Amelia vogliamo una politica che con azioni concrete sappia contrastare l’emergenza ambientale, creare impresa ed occupazione sostenibile guardando non solo alle prossime elezioni, ma soprattutto alle prossime generazioni».

