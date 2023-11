Amelia, cinquecentenario della morte di Alessandro Geraldini. Da Santo Domingo arriva l'arcivescovo Francisco Ozoria Acosta

AMELIA Cinquecentenario della morte di Alessandro Geraldini. Ad Amelia arriva l’arcivescovo metropolita di Santo Domingo e primate d’America, monsignor Francisco Ozoria Acosta. L'appuntamento è per il 19 novembre, quando Acosta visiterà la città, in preparazione delle celebrazioni per l'anniversario della morte di Geraldini, primo vescovo del Nuovo Mondo (Amelia 1455- Santo Domingo1524), che si svolgeranno nel 2024.



Programmadella giornata:

ore 10 in piazza monsignor Lojali accoglienza di monsignor Ozoria Acosta

ore 11 solenne pontificale nella basilica concattedrale di Amelia

ore 12,30 pranzo in vescovado ad Amelia

ore 17,30 concerto sacro della Corale Amerina nella basilica concattedrale

La visita aprirà anche le celebrazioni 2023 per la patrona di Amelia Santa Firmina la cui festa cade il 24 novembre.