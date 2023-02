Martedì 14 Febbraio 2023, 00:25

Tre infortunati che già sono sicuri. Altri tre che lo sono quasi, a meno che oggi gli esami strutturali ai quali si sottopongono i calciatori non evidenzino qualcosa di positivo o di speranzoso. Più uno squalificato. La Ternana va incerottata al derby del Curi. Meno male che, alemo, per i tifosi arriva la buona botizia del via libera alla distribuzione dei biglietti per il settore ospiti da parte dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive. Tornando agli acciacchi, l'allenatore Aurelio Andreazzoli ci scherza su e sabato dopo la partita parlava di valutare «il bollettino di morti e feriti». In tre sono usciti dal campo malconci contro il Parma. Nel primo tempo Niccolò Corrado e Andrea Favilli. L'esterno mancino, che aveva avuto problemi fisici anche in allenamento la settimana scorsa, ha avuto problemi ai flessori di tutte e due le gambe; mentre l'attaccante ha chiesto il cambio ed è uscito toccandosi una coscia. Problema muscolare anche per lui. Nell'intervallo, Luca Ghiringhelli è rimasto negli spogliatoi. L'allenatore ha preferito fare così, visto che lamentava un indurimento al quadricipite. In giornata, lo staff medico della Ternana dovrebbe fornire una prima diagnosi di questi problemi muscolari. Si aggiungono le indisponibilità per infortuni (sempre muscolari) di Davide Agazzi con una lesione di medio grado all'adduttore sinistro e di Luka Bogdan alle prese con una lesione di basso grado al polpaccio destro. Oltre naturalmente, all'infortunato di lungo corso Marco Capuano, pronto questa settimana a ricominciare ad assaggiare un po' di più il campo ma ancora lontano da un recupero e dalla possibilità di tornare a disposizione. Insieme a tutto questo, si aggiunge un'assenza che possiamo definire forzata, vale a dire quella del difensore Salim Diakite. Salta il derby del Curi per colpa dell'ammonizione presa sabato con il Parma. Il francese, infatti, era tra i diffidati, insieme a Luca Mantovani e Francesco Cassata che però nn hanno preso il giallo. A conti fatti, il rischio è che, nella peggiore delle ipotesi, la Ternana possa presentarsi al Curi con sette assenze. Andreazzoli, però, di tutto questo, non si fa alibi. «Chiunque subentra - ha fatto osservare dopo Ternana-Parma - dà sempre il suo contributo. Mi piace, lavorare con questo gruppo. Sono ragazzi che non solo fanno le cose che devono fare, ma le fanno volentieri». Lo faranno ancora di più in questi giorni che mancano al derby. Dopo il riposo di ieri si torna in campo oggi, all'antistadio Taddei. L'allenatore di Massa deve provare intanto a valutare l'undici migliore. Le tante assenze potrebbero, stavolta, indurlo davvero a tornare alla difesa a quattro. In attacco, la fantasia di Partipilo e Falletti potrebbe essere la chiave del reparto e del gioco offensivo, ma non dimentichiamoci Capanni, che tra l'altro, è di Città di Castello. Tornando ai biglietti per i tifosi ternani, tutto come nei derby passati e nella reciprocità, come ha deciso ieri l'osservatorio, con biglietti venduti ai residenti in provincia di Terni solo nel settore ospiti e l'obbligo di raggiungere lo stadio solo coi pullman organizzati, con tanto di prenotazione già avvenuta e di posti sui mezzi già assegnati. E niente vendita online.