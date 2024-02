Giovedì 29 Febbraio 2024, 09:30

TERNI La Fondazione Its Jobsfactory Umbria ottiene il riconoscimento della Prefettura. Si tratta di un passaggio formale ma fondamentale per questa realtà che, presentatasi in città la scorsa estate, sta lavorando a spron battuto per avviare sul territorio un Its, istituzione di formazione terziaria non universitaria, "glocal", ossia locale, in quanto va intercettare un bisogno del territorio, ma nello stesso tempo aperto a tutti e alla collaborazione anche con realtà già esistenti. Il riconoscimento della Fondazione da parte della Prefettura rappresenta l'ultimo passaggio burocratico in vista dell'accreditamento vero e proprio dell'Its. Accreditamento che spetta alla Regione. Per questo l'assemblea dei soci della Fondazione, che ora ha tutte le carte in regola per partire, ha dato mandato al presidente, Roberto Mele, di avviare le attività necessarie affinché la Regione possa programmare l'avvio a Terni di un nuovo Its.

«Sono stati ultimati tutti i passaggi formali che hanno portato al riconoscimento della Fondazione - spiega il presidente Mele - ci attiveremo ora per aprire al più presto un'interlocuzione con la Regione al fine di presentare il nostro progetto». Un progetto, promosso dalla Diocesi, con la presenza tra i soci di Asm, Confapi, Cosp tecno service e Acciai speciali Terni, che nasce da un'esigenza manifestata dal territorio di determinate competenze professionali. Già durante la sua presentazione, la Fondazione Its Jobsfactory Umbria aveva sottolineato come "sempre più spesso manager e imprenditori lamentano la mancanza di profili professionali e competenze adeguate alle esigenze delle imprese come un grave limite alla possibilità di cogliere le occasioni di crescita". In quella circostanza si era parlato anche della "consapevolezza diffusa di una perdita di appeal per i giovani talenti che vanno fuori e che andrebbero invece trattenuti". L'Its nasce quindi con l'obiettivo di rispondere a questi fabbisogni. «Nel Ternano è stata manifestata un'esigenza formativa aggiunge il presidente Mele - alla quale crediamo di riuscire a rispondere con un ritorno, in termini di utilità, per tutto il territorio». La Fondazione Its Jobsfactory Umbria rimarca il coinvolgimento di "soci che hanno lunga e collaudata esperienza nella gestione di corsi Its, che ora viene messa a disposizione della nuova fondazione con grande beneficio degli studenti e delle aziende del territorio ternano". «Siamo pronti ad avviare una collaborazione con l'ente ma anche con altri soggetti che già operano in questo settore puntualizza Mele - Essendo quello della carenza di competenze professionali nel mercato di lavoro un problema trasversale e comune a diversi settori dell'economia, infatti, c'è spazio per percorsi formativi diversificati e collaborazioni che favoriscono l'inserimento lavorativo dei giovani diplomati».