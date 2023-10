Lavorare nella nautica, un’opportunità unica per inseguire la propria passione

Mondo affascinante e, al tempo stesso, complesso, la nautica accentra e richiede una vasta gamma di competenze: dall’arte del costruire le imbarcazioni alla manutenzione delle stesse, passando per la gestione delle operazioni portuali e di bordo, le professionalità legate alla nautica offrono una enorme varietà di opportunità a coloro che condividono la passione per il mare.

Un ruolo di primo piano in tema di formazione viene giocato dagli enti decisionali, chiamati a dare risposte concrete per contribuire alla crescita e al benessere delle nuove generazioni. Con tali premesse, la Regione Toscana ha avviato “Giovanisì”, progetto per l’autonomia dei giovani che coinvolge ben nove fondazioni ITS toscane per la formazione (una per settore) e che si pone come sistema di opportunità destinato ai giovani fino a 40 anni.

L’obiettivo è quello di agevolare il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia grazie ad azioni di potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la facilitazione per l’avvio di start up.

Lavorare nella nautica

Al progetto aderisce anche una realtà come Fondazione ISYL (Italian Super Yacht Life), che nelle prossime settimane inaugurerà i suoi nuovi corsi pensati per offrire opportunità ai giovani che puntato a lavorare nel mondo della nautica.

Servendosi dell’esperienza di docenti provenienti da cantieri e aziende della nautica, i corsi proposti da ISYL permettono agli studenti di sviluppare competenze trasversali, per un accesso consapevole al mondo del lavoro con opportunità di apprendimento mirate e altamente professionalizzanti.

Parliamo di cinque corsi pensati e modulati tenendo conto delle indicazioni e delle esigenze del mercato del lavoro, così da permettere agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie a operare fin da subito nel settore. Il progetto è rivolto a diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 35 anni ancora da compiere e comprende corsi in: Marina Yachting Manager, Yachting Builder, Yachting Surveyor, Luxury International Expert, TEC LOG: Tecnico della Logistica e dell’Intermodalità.

Corso in MYM 2 – Marina Yachting Manager

Scendendo nel dettaglio, il corso in MYM 2 – Marina Yachting Manager punta a formare figure altamente qualificate in grado di valorizzare la gestione e l’organizzazione, migliorando la gestione tecnica, ottimizzando tempi, costi e gestione amministrativa della Marina, anche attraverso la promozione di servizi di integrazione con il territorio. Al termine dei due anni di studi, si acquisirà il titolo in Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche.

Corso in Y&B 2 – Yachting Builder

La seconda proposta, denominata Y&B 2 – Yachting Builder, mira a formare tecnici qualificati con conoscenze e competenze delle diverse fasi della produzione cantieristica e i relativi processi aziendali, permettendo di fare proprie nozioni tecniche di costruzione e gestione, relative alla produzione e alla logistica e alla sicurezza di uno yacht, conseguendo il titolo in Tecnico per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture.

Corso in YA.S IV – Yachting Surveyor

Con il terzo corso, YA.S IV – Yachting Surveyor, la Fondazione punta a fornire l’istruzione utile a svolgere i compiti dei Surveyor, tecnici altamente qualificati in grado di ispezionare lo yacht e i suoi impianti, allineandolo alle normative vigenti. Quella dello Yachting Management (o Surveyor, appunto) è, infatti, una figura professionale esperta nella gestione dell’imbarcazione generale e, nello specifico, degli impianti e degli apparati, che svolge e organizza tutte le attività di controlli inerenti all’intera imbarcazione e gli impianti, rifacendosi a normative precise e a determinati standard di qualità. Al termine del corso si acquisisce il titolo di Tecnico superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci.

Corso in Line II – Luxury International Expert

La quarta possibilità offerta da Fondazione ISYL è il corso Line II – Luxury International Expert, che forma i tecnici di marketing e sviluppo prodotto del domani, anche in ambito internazionale e nel segmento lusso. Il corso permette di ottenere il titolo di studio in Tecnico Superiore per il Marketing e l’internazionalizzazione delle imprese.

Corso in TEC LOG: Tecnico della Logistica e dell’Intermodalità

Infine, chi vuole diventare tecnico operatore del settore logistico e operare nella gestione del flusso in entrata e uscita di persone, merci e mezzi, pratiche doganali e per il controllo della qualità, ISYL ha predisposto il corso in TEC LOG: Tecnico della Logistica e dell’Intermodalità. Al termine del corso, si acquisirà il titolo di Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche e la competenza per svolgere pratiche doganali, redigere la documentazione di accompagnamento merci e partecipare all’erogazione dei servizi nelle diverse fasi del processo nel rispetto dei sistemi di qualità.

Teoria e pratica nel cuore della nautica

Ogni corso accoglie 25 studenti, è gratuito e ha durata biennale. Il via è fissato per il prossimo 30 ottobre. Le Lezioni saranno svolte a Viareggio, cuore del settore nautico italiano, e prevedono 1.200 ore di teoria in aula o laboratorio e 800 di stage. Il corso in Line II – Luxury International Expert e quello in TEC LOG: Tecnico della Logistica e dell’Intermodalità hanno come sede, rispettivamente, Firenze e Livorno. Il corso TEC LOG, inoltre, prevede un piano di studi con 1.100 ore in classe e 900 di stage.

Gli stage sono svolti presso realtà del mondo dello yachting, così da permettere agli studenti di familiarizzare in modo diretto con il mondo del lavoro, tra cantieri navali, porti e marine, aziende della filiera nautica, ma anche, nel caso di corsi che mirano alla formazione di futuri comandanti, a bordo di yacht, per un’esperienza vera di vita a bordo, dove si potranno attivare le competenze acquisite durante il percorso formativo Rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, ogni Diploma è riconosciuto come titolo valido per la partecipazione ai concorsi pubblici e corredato da certificazione EUROPASS ed è riconosciuto in tutti gli Stati Membri dell’UE.

La mission della fondazione ISYL

Istituto Tecnico Superiore dal respiro internazionale con sede a Viareggio, Fondazione ISYL è nato con lo scopo di organizzare corsi di formazione altamente professionalizzanti. La mission punta a promuovere e diffondere la cultura tecnica e scientifica, di sostegno alle misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro, agendo nell’area tecnologica della mobilità sostenibile della filiera nautica trasporti e logistica e particolarmente negli ambiti della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture e mobilità delle persone e delle merci.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle attività proposte da ISYL è possibile visitare il sito internet www.isyl.it o contattare telefonicamente il 366/9779262.