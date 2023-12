Alimenti e giocattoli per le associazioni impegnate nel contrasto alle povertà: la consegna nella sede del dipartimento di Economia di Terni

Terni- In tanti hanno donato generi alimentari a lunga conservazione, giocattoli e materiale scolastico.

Materiale che ormai da tanti anni viene raccolto in prossimità del Natale per sostenere le famiglie in difficoltà.

La raccolta di Natale contro le povertà è promossa dalla sede di Terni del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, dal Cesvol Umbria sede di Terni, dalla San Vincenzo de’ Paoli, dall’Ambulatorio del Giocattolo e la Libreria di Strada del Centro Sociale Polymer, dall’associazione “I Pagliacci”.

Il materiale donato da studenti ed ex studenti, docenti, personale tecnico amministrativ universitario e privati che sarà consegnato a chi è impegnato ad attenuare le disuguaglianze sociali tra i bambini e la povertà educativa.

La consegna avrà luogo venerdì 15 dicembre, alle 16, nella sede del Dipartimento di Economia, in via Papa Zaccaria a Terni.

“In seguito all’emergere di nuove vulnerabilità sociali, incluso l’arrivo dei profughi in fuga dai conflitti geopolitici, in qualità di rappresentanti degli studenti - spiegano Caterina Proietti, Teresa Bellissimo e Michele Lombardelli - abbiamo deciso di creare un evento, grazie al sostegno del presidente del corso di laurea, Alessandro Montrone, della Professoressa Montesi e dell’intero corpo docenti, che si svolgerà nelle aule dell’università il 15 dicembre, dalle 16 alle 18, con l’obbiettivo di incentivare gli studenti a partecipare ad iniziative di beneficenza volte alla socializzazione e all’aggregazione”.

Presente la band “Amor fati” composta da giovani ternani.

