"Alieni a Macerino". Le opere di Angeli, Cosenza e Righi, nel Borgo dei Monti Martani

Gli “Alieni a Macerino” sono le teste di Sisto Righi. Sculture in legno e in terra cotta, realizzate con tecnica mista e posizionate come se fossero alieni negli scorci più suggestivi della frazione di Acquasparta, che farà da galleria naturale alle opere di tre artisti, la sera del 20 luglio. Volti che diventano maschere tribali e arcaiche, senza veli. Alle teste di Righi si mischiano i dipinti di Valentina Angeli (pittrice ternana che ritrae la sua terra), di Pippo Cosenza (artista figurativo e gallerista di Perugia) e del paesino dei Monti Martani che sembra partecipare alla collettiva con i suoi balconcini, le viuzze in pietra, i portoncini, diventando esso stesso artista. Parte del catalogo dell’evento, infatti, è dedicato a Macerino, fotografato da Paolo Carnassale insieme alle opere incastonate nel paesaggio. “Il luogo dell’arte non ha frontiere e uscire da ambienti ristretti e chiusi crea una relazione di scambio tra arte e paesaggio”, spiega Pippo Cosenza. Macerino diventa per l’occasione palcoscenico espositivo dove arte e architettura rendono possibile l’avvio di un dialogo fra gli artisti, le loro opere e la platea dei visitatori, mettendoli in rapporto diretto con l’ambiente circostante. Già, Macerino, la frazione che ruba il cuore a Valentina Angeli: “Mi sono innamorata di Macerino 26 anni fa, quando ho accompagno mio figlio al suo primo campeggio. Aveva sei anni. Mi ricordo che non si arrivava mai e quando abbiamo creduto di esserci persi, è apparso il paese. Un incanto. Da allora ogni occasione è stata buona per scappare da Terni e correre a Macerino, fino a quando abbiamo deciso di acquistare una casa nel borgo. Questo è il posto giusto per riprendere i ritmi di vita. Il silenzio, i profumi, la bellezza della natura. Ogni piccola cosa è fonte inesauribile d’ispirazione. In questi anni non ho mai abbandonato l'idea di associare Macerino all'arte, organizzando eventi che lo facessero conoscere a più artisti possibile, italiani e stranieri.”Dalla volontà di Valentina Angeli di promuovere il borgo del cuore, nasce “Alieni a Macerino”: “Ho accolto con piacere la proposta di Pippo Cosenza (titolare della Galleria Spazio 121 di Perugia, ndr) di organizzare un evento che coinvolgesse me, lui e lo scultore Sisto Righi di San Marino, dove le nostre opere fossero il perfetto complemento alle architetture del paese. Anche il catalogo, progettato da Spazio 121, con le foto di Paolo Carnassale, pone Macerino come uno degli artisti, dove si alternano le immagini delle nostre opere ai suggestivi scorci del paese”. Fa parte del programma della serata pure il concerto del violinista Marco Valabrega, presente a Macerino per un campus con i suoi allievi, e la video-arte dell'artista Joseph Nenci.