Chi era Alessio Gigli, morto nell'incidente a Gubbio: volato già dal cavalcavia con l'auto. La passione per le moto, aveva 25 anni

Alessio Gigli, l’eugubino morto nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a San Marco, alle porte di Gubbio, avrebbe compiuto 26 anni il 24 settembre. La sua grande passione per i motori lo ha visto protagonista con le moto del campionato italiano di Pet bike 12 pollici in cui aveva conquistato il secondo posto nella challenge tricolore due anni fa alla fine di una stagione fatta di cinque appuntamenti in cui era stato tra i protagonisti pù apprezzati.

Alessio Gigli, chi era la vittima dell'incidente a Gubbio

Il suo obiettivo era fare il salto nel campionato europeo.

Sulle piste al suo fianco c'era sempre il padre Rodolfo con il team Rb Garage guidato da Lorenzo Ruspi e Nicolò Bettelli. Per le sue imprese sportive, tre anni fa, era anche stato premiato dall'amministrazione comunale come uno degli sportivi più in vista della città e che avevano portato in giro per l'Italia il nome di Gubbio.

La dinamica

L'auto su cui Alessio Gigli è precipitata da un cavalcavia. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Si tratta della quarta vittima in una sola notte in Umbria. A Torricella, in provincia di Perugia, all'una di notte si è ribaltata un'auto e sono morte tre persone, una è grave in ospedale.