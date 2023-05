Escursionista sulmonese di 49 anni trovato morto in montagna: si sospetta il malore

Un escursionista di 49 anni di Sulmona è stato trovato morto ieri pomeriggio nelle Marche. Potrebbe trattarsi di un incidente, ma non viene escluso nemmeno il malore. L'allarme è scattato dopo le 18 quando i volontari della stazione del Soccorso Alpino di Montefortino sono intervenuti in località Casale Grascette, nel comune Amandola (Fermo), per il recupero della salma dell'abruzzese. Un gruppo di persone, anche loro impegnate in attività escursionistica, ha dato l'allarme.

Ad accorgersi della presenza del corpo a terra sono stati proprio dei passanti, anche loro impegnati in attività escursionistica. Subito è partita la chiamata al 118 di Ascoli Piceno che ha attivando a sua volta, una squadra della stazione del Soccorso Alpino di Montefortino.

I soccorsi si sono tuttavia rivelati inutili.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che è stato trovato sul ciglio di una stradina montana. Da chiarire le cause che lo hanno portato al decesso anche se l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato stroncato da un malore nel corso di una escursione nella zona. Saranno tuttavia gli accertamenti che verranno svolti nelle prossime ore a chiarire con esattezza quanto accaduto in questa zona della montagna fermana e a ricostruire gli ultimi istanti di vita del 49enne abruzzese. La salma è stata ricomposta e trasferita all'obitorio dell'ospedale.