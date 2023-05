Umbria, auto si ribalta e vola giù dal viadotto a Torricella: morti 3 ragazzi, un altro gravissimo. Una vittima anche a Gubbio

Notte da incubo lungo le strade umbre. Quattro morti e un ferito in due incidenti stradali. A Torricella, in provincia di Perugia, all'una di notte si è ribaltata un'auto e sono morte tre persone, una è grave in ospedale.

Escursionista sulmonese di 49 anni trovato morto in montagna: si sospetta il malore

Cosa è successo

I quattro amici erano a bordo di un'auto sbandata e uscita fuori strada mentre percorreva il raccordo autostradale Perugia-Bettolle i tre giovani morti in località Torricella di Magione.

L'incidente a Gubbio

Incidente stradale mortale nella notte tra sabato e domenica anche a Gubbio sulla variante della ss 219 (sottovia svincolo San Marco). Morto il conducente che si trovava alla guida dell'auto. Si tratta di un eugubino di 26 anni. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente che ha coinvolto soltanto l'auto della vittima. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia sfondato il guard rail e poi si sia ribaltata.

Escursionista sulmonese di 49 anni trovato morto in montagna: si sospetta il malore