Notte rosa, controlli in centro, sorpreso un giovane che rivendeva a minorenni bevande alcoliche

TERNI Al fine di garantire la fruizione in sicurezza degli eventi previsti per la “Notte Rosa” di sabato scorso, il Questore di Terni, Bruno Failla, ha disposto straordinarie operazioni di controllo, finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge, contenute negli ultimi Decreti Legge e nelle ordinanze emanate dal Comune di Terni. I servizi, attuati da pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, si sono svolti principalmente nel centro cittadino interessato dalla manifestazione. La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Terni, in particolare, ha controllato due locali pubblici, uno dei quali è stato sanzionato per aver occupato il suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione. I controlli hanno riguardato anche alcuni minori sorpresi a bere bevande alcoliche e sono tuttora in corso le necessarie verifiche, volte ad accertare l’eventuale responsabilità penale dei titolari degli esercizi di somministrazione. Sempre il personale della Divisione Amministrativa ha sanzionato un maggiorenne che aveva prima acquistato e poi ceduto a dei minorenni, bevande alcoliche; il giovane dovrà pagare una multa di 160 euro. Tre sono state le sanzioni elevate dai Carabinieri per la violazione dell’ordinanza sindacale “anti vetro”, mentre tre persone sono state sanzionate per la violazione delle norme per atti contrari alla pubblica decenza, in quanto sono state sorprese ad urinare in luogo pubblico e ancora un’altra per ubriachezza in luogo pubblico.