Vende cocktail super alcolici ai minori, sanzionata barista ternana

TERNI Nella serata di sabato 25 febbraio, durante le straordinarie operazioni di controllo del territorio integrate, nell’ambito del progetto “Movida sicura”, attività disposta dal Questore della Provincia di Terni, Bruno Failla, finalizzata alla fruizione in sicurezza della movida cittadina e attuata da pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale del Comune di Terni, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno sanzionato il barista di un locale del centro storico per aver somministrato alcol ad un minorenne. Gli agenti dell’Amministrativa hanno notato un ragazzo uscire dal locale con un bicchiere di plastica in mano e quando si sono avvicinati, hanno sentito odore di alcol, cosa confermata dal ragazzo che ha ammesso di aver ordinato un Negroni. Il ragazzo, una volta identificato e verificata la sua minore età, è stato affidato ai genitori, mentre la barista è stata sanzionata per “aver somministrato una bevanda alcolica a minore di anni 18 e maggiore di anni 16 senza osservare l’obbligo di richiedere al cliente un documento di identità”.