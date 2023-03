Martedì 28 Marzo 2023, 12:35

PERUGIA - Prevenire e ridurre il tasso di incidentalità causata dall’uso di alcol e droghe e che coinvolge soprattutto i giovani, chiamati a diventare attori protagonisti di un progetto che spazia dalla sensibilizzazione all’ascolto, fino ai controlli. Questo il cuore di Strains-ad, che tradotto significa “strumenti azioni per contrastare l’incidentalità stradale – alcol e droga correlate”, iniziativa nata grazie ad una grande rete di realtà istituzionali e non solo. A fianco del Comune, ci sono la prefettura, Usl Umbria 1 e Usr. Ci sono poi i comuni della zona sociale 2, Corciano e Torgiano, le cooperative Borgorete, Nuova Dimensione e Polis, più Dromo Studio che ha curato la campagna informativa Occhi aperti. Sarà anche questo uno dei punti chiave del progetto, finanziato per 450mila euro dal Dipartimento per le politiche antidroga. Risorse importanti che hanno dato la possibilità di definire una serie di azioni a tutto campo, inclusa la formazione delle famiglie, per andare il più possibile incontro ai giovani e cercare contrastare un fenomeno che, a livello generale, risulta in continua crescita.

Il contrasto, come detto, non passerà solo per un potenziamento della rete dei controlli, che saranno comunque parte importante. Non a caso le risorse hanno permesso di dotare la polizia locale di due nuove auto, di strumentazioni sofisticate e di test che saranno distribuiti fuori dai luoghi di incontro. Ma sono anche altre le attività di contrasto e tutela che si svolgeranno “sul campo”, proprio in quei punti di aggregazione grazie alla sinergia con i gestori dei locali del territorio. Nelle zone della movida, centri commerciali e punti di aggregazione sarà prevista la presenza itinerante di uno sportello di assistenza. Poi postazioni gestite da psicologi ed educatori, rivolte sia ai giovani che alle famiglie da organizzare anche on-line, chat dedicate all’ascolto, eventi per informare a tutto campo e far cambiare l’approccio al divertimento, lasciando da parte alcol e droga.

L’iniziativa è stata presentata ieri a palazzo dei Priori dal vicesindaco Gianluca Tuteri insieme alla dirigente Roberta Migliarini e all’assessore Gabriele Giottoli, al direttore del distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1 Alfredo Notargiacomo, a Catina Bufo per Borgorete, Francesco Mezzanotte per l’Ufficio Scolastico Regionale. «Si tratta di un argomento che non potevamo non trattare in considerazione delle azioni che l’amministrazione in questi anni ha messo in campo per favorire lo sviluppo, la crescita e la salute dei giovani, vogliamo alzare ulteriormente il livello di attenzione nei confronti dei giovani, puntando con forza sulla prevenzione».