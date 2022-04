Agriumbria da record, in 25mila domenica: «Possiamo crescere ancora»

BASTIA UMBRIA - Successo per Agriumbria, la fiera dell'agricoltura, della zootecnia e dall'alimentazione che si è

svolta dall'1 al 3 aprile a Umbriefiere: nella sola giornata di domenica 3, stando alle prime analisi dei flussi, si sono

registrati oltre 25mila visitatori. «L'edizione appena conclusa, nel segnare la ripartenza della manifestazione in presenza - ha commentato il vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura, Roberto Morroni - ha

centrato in pieno i suoi obiettivi. Un grande evento e un grande meritato successo come testimoniato dal numero record di espositori e dalla notevole affluenza di visitatori. Questa 53esima edizione - ha osservato ancora Morroni - ha confermato Agriumbria quale punto di riferimento per il comparto primario a livello nazionale, un appuntamento che deve fungere da stimolo per affrontare le sfide in atto e puntare alla crescita del settore con sempre maggiore entusiasmo e determinazione».

«I flussi della domenica sono in linea con quelli dell'edizione record del 2019 e questo oggi, in un contesto socioeconomico incerto, è un risultato da incorniciare - ha affermato Lazzaro Bogliari, presidente di Umbriafiere Spa. Il centro fiere può crescere ancora e diventare hub tecnologico-commerciale per il Centro Italia».