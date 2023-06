L'aeroporto che funziona fa bene anche al mercato immobiliare

PERUGIA - I record dell'aeroporto internazionale Perugia - San Francesco d'Assisi spingono il turismo e il mercato delle seconde case in Umbria. Oltre a inglesi, francesi, tedeschi e olandesi, sempre più prepotentemente si

affacciano Stati Uniti e ora anche Canada. A rilevarlo è Francesco Marco Maiotti, membro del comitato per il listino

della Borsa immobiliare dell' Umbria, organo della Camera di commercio. «Gli acquirenti cercano prevalentemente casolari in campagna con piscina, oppure alloggi nei piccoli centri storici di pregio. Circa il 24% è disposto a investire nella fascia di prezzo da 100 a 250mila euro, il 22,7% fino a 500 mila, il 13,8% da 500 mila a un milione e il 6,7% per importi oltre il milione di euro», aggiunge.

In una nota della Camera di commercio si evidenzia che il turismo culturale fa compiere un ulteriore balzo in avanti

all' Umbria, con lo «storico» sorpasso ad aprile 2023, in termini di percentuale di crescita, sulla Toscana grazie a un + 21%, piazzandosi subito dietro al Lazio che ha messo a segno +24% (dati Istat).

«L' Umbria - afferma Maiotti - sembra avere imboccato una volta per tutte la strada giusta per uscire dall'atavico isolamento al quale è stata per anni destinata per mancanza di collegamenti e infrastrutture: sono questi i risultati che emergono chiaramente dall'analisi degli ultimi dati relativi allo scalo aeroportuale Internazionale dell' Umbria».

Dai dati dello scalo emerge che, per quanto riguarda i primi cinque mesi dell'anno, sono stati 173mila 627 i passeggeri transitati, con un incremento del +83% sul 2022 e un +125% sul 2019.