Addio all'avvocato Luigi Guerrieri, figura storica del tennis umbro

È morto a Perugia all'età di 94 anni l'avvocato Luigi Guerrieri, figura centrale del tennis umbro a partire dagli anni 70-80. Tra i fondatori del Tennis Club Perugia, di cui è stato presidente e poi presidente onorario, Luigi Guerrieri ha rappresentato una personalità storica negli anni d'oro del movimento regionale. Anni in cui i perugini Francesco Cancellotti e Michele Fioroni arrivarono a disputare la finale dei campionati italiani. Per due mandati è stato presidente del Comitato regionale umbro, nominato poi presidente onorario. Sotto la gestione di Paolo Gargani, è stato anche presidente della Scuola nazionale maestri. Il delegato del Coni di Terni e consigliere regionale Fit, Fabio Moscatelli lo ricorda così: «A titolo personale, a nome della delegata FIT di Terni Donatella Pellerucci e del tennis ternano con grande dispiacere esprimo le più sentite condoglianze alla Famiglia per la scomparsa dell'avvocato Luigi Guerrieri, presidente onorario del Comitato Regionale Umbro, dirigente di alto livello e figura storica del tennis umbro».