A Terni il campo estivo “Vivere a colori”: Laboratori, giochi e corsi di italiano per i bimbi ucraini

Terni- Sono settanta i bambini protagonisti del campo estivo “Vivere a colori” che, promosso dall’associazione genitori di Terni e ospitato dai primi di luglio all’interno dei giardini pubblici La Passeggiata, andrà avanti fino al 10 settembre.

E’ una delle attività estive, completamente gratuite per le famiglie, organizzate in tutta la provincia di Terni

grazie al progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni e sostenuto da impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa dei minori

Il campo estivo garantisce a bambini e ragazzi attività di socializzazione, ludico-ricreative, laboratoriali e di integrazione.

All’interno di “Vivere a colori” anche il corso di lingua italiana per 45 bambini ucraini che, in fuga dalla

guerra con le loro famiglie, sono arrivati in città nei mesi scorsi e si sono già iscritti alle scuole primarie

della città.

“L’iniziativa era partita con lo sportello di supporto per le famiglie e i bambini ucraini - dice Maurizio

Valentini, presidente di Age Terni - e abbiamo intenzione di garantire la continuità dei corsi gratuiti di

italiano anche durante il prossimo anno scolastico”.

Lunedì mattina la visita al campo estivo, dove ci sono 32 animatori che operano sotto la supervisione di

cinque psicologici e pedagogisti e due mediatori linguistici, dell’assessore al welfare del Comune di Terni,

Cristiano Ceccotti.

APPROFONDIMENTI EVENTI Terni, le elezioni fanno saltare il festival internazionale...