A Terni c'è il "Taxi pet", servizio a domicilio per chi non può portare il cane dal veterinario

Terni -

Si chiama “Taxi Pet” ed è un servizio per quei cittadini in difficoltà, impossibilitati a trasportare il proprio animale in casi di emergenza tali da rendere necessaria una tempestiva visita o controllo dal loro veterinario o nella clinica di fiducia.

È stato attivato grazie alla collaborazione tra il servizio veterinario della Usl Umbria 2 di viale Bramante e l’Opera Pia pubblica assistenza di Terni.

«L'obiettivo - spiega il direttore della struttura complessa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Luca Castiglione - è di fornire, prevedendo un piccolo rimborso chilometrico della distanza da percorrere, un aiuto concreto a cittadini ed animali».

Il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Piero Carsili ha espresso il proprio apprezzamento per l'iniziativa ringraziando l’Opera Pia pubblica assistenza di Terni e lo staff veterinario per la proficua collaborazione.

Per informazioni 0744 204082 oppure 0744 428150