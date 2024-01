A Castel Viscardo le rotatorie si "fanno belle": al via i lavori di arredo verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministrazione comunale di Castel Viscardo procede con l'arredo verde delle rotatorie stradali. L’ultimo realizzato è quello sulla rotatoria in loc. Alfina all’incrocio tra la strada provinciale 45 e la 107. Si tratta di un intervento che dà seguito ai progetti avviati per abbellire e rendere attrattive tutte quelle esistenti. La rotatoria attuale segue il primo progetto già realizzato sulla rotatoria della strada provinciale dell’ex Aeroporto tra Orvieto e Monterubiaglio.In collaborazione con la Provincia di Terni, che ha concesso le necessarie autorizzazioni, il Comune ha assegnato ad una ditta locale specializzata i lavori di realizzazione di una rampa con ciottoli di basalto, di alcuni terrazzamenti con rose e cespugli ornamentali, di uno stagno interrato con piante acquatiche, di siepi sbalzate e di una staccionata con corda di canapa.La rotatoria è stata presenta anche una panchina artigianale e in futuro potrebbe ospitare anche altre strutture storiche riguardanti la seconda guerra mondiale. ''La rotatoria così arredata – spiega l’amministrazione comunale - non è solo un'attrazione visiva. Ha infatti anche un impatto positivo sulla comunità locale, poiché è un omaggio alla storia del territorio. I residenti e i pendolari che attraversano la rotatoria sono inoltre accolti da uno spettacolo di colori e profumi''.