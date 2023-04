Castel Viscardo, perde la vita a 74 anni travolto dal suo motocoltivatore

CASTEL VISCARDO - Un pensionato di 74 anni è morto dopo essere stato travolto dal suo motocoltivatore.

La vittima abitava nella frazione di Viceno, nel comune di Castel Viscardo.

Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti subito sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118, l’anziano si stava recando nel suo appezzamento agricolo, che non è molto distante dalla sua abitazione.

Mentre percorreva una strada bianca in discesa, per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori dell’arma, il 74enne ha perso il controllo del motocoltivatore che conduceva. Il mezzo agricolo, anche a causa della pendenza del terreno, si è ribaltato e l’ha travolto.

Ai primi soccorritori si è presentata una scena agghiacciante e si è subito capito che per il 74enne, rimasto incastrato sotto al mezzo agricolo con cui andava nel suo terreno, purtroppo non c’era più nulla fare.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18. Sul posto l’ambulanza, col personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo senza vita del 74enne. Deceduto lungo la strada poderale che percorreva sempre per raggiungere il suo campo.

Sull’incidente sono in corso indagini. I carabinieri hanno svolto i primi rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica.