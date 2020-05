A Cardeto i «Mercoledì solidali» della Ternana Marathon Club e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI La fase due è cominciata ed alcuni aspetti della vita quotidiana sono cambiati: quello che non è cambiato, però, è di certo la voglia dei ternani di fare solidarietà. Stavolta siamo a Cardeto e i primi ad impegnarsi sono stati gli atleti della Ternana Marathon Club, che hanno coinvolto così commercianti ed abitanti del quartiere. L’iniziativa ha riguardato due mercoledì, il 29 aprile e il 6 maggio; il risultato è stata una grande quantità di spesa raccolta per chi si trova in situazioni difficili. Dopo il 29 aprile la maggior parte dei generi di prima necessità sono stati devoluti alla parrocchia di San Zenone, che si prende cura di 28 famiglie, mentre questa volta si è deciso di consegnare gli aiuti alla casa famiglia «Il Piccolo Principe» di Cardeto. «Si tratta di una grande dimostrazione di affetto e di solidarietà ad una bellissima realtà del nostro quartiere» dicono da Ternana Marathon Club. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno consegnati altri pacchi ad altre famiglie in difficoltà, mentre un’altra iniziativa partita dal quartiere è stata quella di inviare pasta fresca ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa, e di mandare agli operatori 118 e ai medici in servizio di guardia medica della pizza calda, dato il loro primario impegno nella lotta al Coronavirus. «C’è tempo per tornare a correre» ha affermato Tommaso Moroni, presidente della Ternana Marathon Club, «ora è tempo di fare gioco di squadra per la nostra Città. Finita la fase 1 ci stiamo organizzando per raddoppiare gli sforzi fino a fine anno. Le aree di interesse nelle quali seguiteremo le iniziative sono i quartieri Cardeto e Cesure-Matteotti. Continueremo ad assistere le categorie più deboli e a garantire la nostra presenza, in costante collaborazione con direzione Welfare e i servizi sociali del Comune di Terni, anche a sostegno della Ternana Calcio e della neonata associazione “Terni col Cuore”, insieme ai tanti amici del Centro Coordinamento Ternana Club e di tutti i Club affiliati ai colori rossoverdi. Una volta al mese continueremo la spesa solidale a Cardeto e la porteremo a Cesure. Le nostre sedi in questi quartieri diventeranno dei veri e propri punti di riferimento per i cittadini».