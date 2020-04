A1 Milano-Napoli, chiusura temponarea per lavori nei pressi di Orvieto al cavalcavia di Baschi. Dalle 22 del 23 aprile fino alla mattina

Da martedì 21 aprile sono state avviate da Autostrade per l'Italia, le attività propedeutiche alla progettazione e agli interventi di manutenzione del cavalcavia numero 319 dell'A1, situato al km 457 della Milano-Napoli (nel tratto tra Orvieto e Attigliano). Tali attività hanno richiesto la temporanea deviazione su percorsi alternativi del traffico, in corrispondenza del tratto della SS205 “Amerina” interessato dalla chiusura del ponte che collega Orvieto a Baschi.

"Al fine di ridurre al minimo la durata di tali attività - specifica una nota di Autostrade per l'Italia - l’esecuzione degli interventi richiede anche l’interruzione del traffico autostradale: pertanto, dalle ore 22 di questa sera, giovedì 23 aprile, e, indicativamente, entro la mattina di domani 24 aprile, è stata disposta la chiusura dei tratti Orvieto-Attigliano in direzione di Roma e Orte-Orvieto in direzione di Firenze."

L’anticipazione ad Orte dell’uscita obbligatoria per il traffico che da Roma è diretto verso Firenze si rende necessaria in ragione di percorsi alternativi più favorevoli.

I percorsi alternativi. Per i veicoli che da Firenze sono diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatorio di Orvieto, seguire le indicazioni per Montefiascone-Viterbo e percorrere la SR 71 in direzione Viterbo, per poi prendere la SS 675 e seguire le indicazioni per Orte, dove rientrare in A1. Percorso inverso per chi da Roma è diretto verso Firenze.

Per le lunghe percorrenze, in alternativa, per i veicoli che da Firenze sono diretti a Roma è possibile uscire alla stazione di Valdichiana e, tramite la SS 715 Siena-Bettolle, raggiungere la E 45, tramite cui raggiungere la A1 alla stazione di Orte. Percorso inverso per chi da Roma è diretto verso Firenze.

I soli veicoli leggeri che da Orvieto sono diretti ad Attigliano, dopo l’uscita obbligatoria di Orvieto dovranno seguire le indicazioni per Castiglione in Teverina e, tramite la SP 19 e SP 11, raggiungere la A1 alla stazione di Attigliano.

Aggiornamenti. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA