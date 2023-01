Seimila i visitatori di TernInPresepe per riscoprire i valori universali del Presepio

Terni -

Sono stati circa 6.000 i visitatori di TerninPresepe, rassegna giunta all’ottava edizione, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Tempus Vitae.

Un intenso programma di mostre ed incontri all’insegna della riscoperta del Presepe tradizionale e dei valori universali che ruotano intorno ad esso.

Una grande esposizione è stata allestita al Museo Diocesano e Capitolare: “La pace è armonia delle differenze” con oltre trenta opere dei presepisti Tempus Vitae e alcune provenienti da Napoli e Amantea (CS); e “Il Presepe e il Territorio” con Presepi ambientati nei paesi, a valorizzazione del ternano. 160, invece, le opere presepiali dei soci dell’Associazione Tempus Vitae che si sono potute ammirare nelle sedi delle principali Chiese e Istituzioni (PresepinCittà) nelle vetrine degli esercizi commerciali (PresepinVetrina), ma anche ad Acquasparta, Amelia, Collescipoli, Narni, Quadrelli, Vallo di Nera.

Tanti anche gli eventi a corredo della manifestazione: dal concerto della soprano Alessia Minicucci e delle Madama Quartet al convegno “La Natività attraverso l’arte a Terni e in Umbria”, dalla presentazione del libro “Natale nel Nuovo Mondo” alle visite guidate “Presepi a Palazzo” nella sede della Camera di Commercio e della Provincia/Prefettura, dai laboratori e dimostrazioni di arte presepiale realizzati a Terni e nel comprensorio alla presentazione della “Biblioteca del Presepe” dove è possibile trovare testi di apprendimento per adulti e bambini, ai laboratori creativi “Forme e Colori del Natale” e “Storie intorno al Presepe”.

Oltre settanta bambini di scuole della città e di gruppi pomeridiani sono poi stati coinvolti in “ScuoleinPresepe” con l’esposizione delle loro opere al Museo Diocesano. Infine la 3^ edizione del concorso fotografico “PresepiAMO”, con opere partecipanti da tutta la penisola, realizzate con tecniche e materiali diversi e caratterizzanti i territori di provenienza. Per il Presepe Tradizionale primo premio a Elisa Filabbi di Terni, per il Presepe Creativo primo premio a Daniele Turchetti di Terno d’Isola (BG).