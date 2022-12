Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 dicembre: le anticipazioni del talk show di Silvia Toffanin

Il weekend su Canale 5 è firmato Silvia Toffanin. Torna, prima dello stop delle festività natalizie, l'appuntamento con Verissimo. Oggi sabato 10 dicembre alle 14.10 e domani domenica 11 dicembre a partire dalle 16 sarano tantissimi gli ospiti che si siederanno nel salottino della Toffanin.

Verissimo: gli ospiti di sabato 10 dicembre

Oggi, a vedere dalle anticipazioni, Verissimo partirà con l’intervista esclusiva a Santo Versace, fratello dello stilista Gianni. L’uomo parlerà del suo libro dal titolo “Fratelli. Una famiglia italiana” nel quale racconta della sua vita e anche dell’omicidio del fratello stilista.

Poi si passerà alla comicità ed entreranno in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La coppia Sergio Friscia e Roberto Lipari dopo aver conquistato il record stagionale assoluto per un programma televisivo lasceranno il posto ai due veterani conduttori di Striscia La Notizia che torneranno a sedersi dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci a partire da lunedì 12 dicembre.

Per la prima volta sarà ospite di Verissimo anche l’attrice Clarissa Burt e Wilma De Angelis che sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto tra carriera e vita privata.

Infine, Silvia Toffanin avrà come ospite anche Giulia De Lellis, una delle influencer italiane più amate e seguite anche dal pubblico di Canale 5.

Gli ospiti di domenica 11

Domani, domenica 11 dicembre, Verissimo andrà in onda dalle 16. Ospiti di Silvia Toffanin gli ambasciatori della musica italiana nel mondo: i ragazzi de Il Volo saranno i primi ad entrare nello studio di Canale 5. Ignazio, Gianluca e Piero parleranno di questo periodo della loro carriera e di un importante evento che li vedrà in un grande concerto in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale oltre a un grande tour che sta per partire.

Poi per presentare il loro nuovo film “Il grande giorno”, Aldo, Giovanni e Giacomo si sottoporranno alle domande della conduttrice Mediaset. Domani interverranno anche Gigliola Cinquetti e Gabriella Labate. Alessandra Celentano, la prof. più temuta di Amici, si racconterà in un'intervista a cuore aperto.

E per celebrare l'amore ci saranno Francesca Cipriani e il marito Alessandro. Per la prima volta rivedranno le immagini delle nozze e rivivranno le emozioni di quel giorno condividendole con la conduttrice. Verissimo andrà in vacanza per una pausa natalizia dopo queste due puntate.