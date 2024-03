Giorgio Marchesi protagonista in Vanina, chi è l'attore? Età, carriera, vita privata e il ruolo nella serie tv con Giusy Buscemi

Assieme a Giusy Buscemi, in Vanina c'è anche Giorgio Marchesi. I due attori sono i protagonisti della nuova fiction di Canale 5, Vanina - Un vicequestore a Catania, che inizierà stasera in tv dalle 21.40 e andrà in onda per 4 puntate. In attesa di vedere il primo episodio scopriamo qualcosa in più sull'attore.

Giorgio Marchesi, chi è

Giorgio Marchesi nasce a Bergamo il 23 febbraio 1974 (ha 50 anni). Nato nel quartiere Carnovali, Giorgiosi diploma al liceo scientifico Mascheroni.

Alterna quindi l'università a varie esperienze lavorative, e nel frattempo fonda il gruppo rock Taverna Marchesi, nel quale suona la chitarra.

Attore di teatro, cinema e televisione, dopo il soggiorno a Londra, si forma professionalmente seguendo il corso Professione attore, presso il Bel Teatro di Padova, diretto da Roberto Innocente. Mentre comincia a recitare come attore teatrale con quella compagnia, frequenta il corso Palcoscenico presso il Teatro Verdi di Padova, diretto da Alberto Terrani. Tornato a Bergamo, fonda il teatro Sghembo col quale produce tre spettacoli; inoltre partecipa a diverse campagne pubblicitarie e prosegue la propria formazione con vari seminari presso la Scuola europea per l'arte dell'attore a San Miniato. Nel 2003 si è trasferito a Roma dove si divide tra teatro e produzioni televisive e cinematografiche, partecipando a vari corsi con insegnanti del calibro di Giancarlo Sepe, Valerio Binasco, Geraldine Baron e Ran Arthur Braun.

La carriera

Tra i suoi lavori per il piccolo e grande schermo: Un posto tranquillo 2 (2005), miniserie tv con Lino Banfi, i film Mission: Impossible III (2006), Los Borgia (2006), le serie La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa (2007) e Il bene e il male (2009). Nel 2011 entra nel cast della settima stagione di Un medico in famiglia,ruolo che riprende anche nell’ottava, nella nona e nel finale della decima stagione. Nel 2012 partecipa a tre pellicole: Magnifica presenza, ACAB – All Cops Are Bastards e Romanzo di una strage. Inoltre, dal 2012 al 2015 è nel cast della serie Una grande famiglia. Nel 2016 recita nella terza stagione di Braccialetti rossi e, dopo quattro anni d’assenza, torna al cinema con il film Un bacio. L’anno successivo prende parte alla serie Sorelle. Nel 2018 è nel cast della seconda stagione de L’allieva, fortunata serie Rai con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Nel 2019 recita nella miniserie Oltre la soglia e partecipa a quattro episodi della serie I Medici – Nel nome della famiglia. Nel gennaio del 2022 interpreta Italo nella miniserie La sposa a fianco di Serena Rossi.

Il ruolo in Vanina

Ora sarà protagonista di Vanina, la nuova serie tv di Canale 5. Oltre a Giusy Buscemi, nel ruolo della protagonista Vanina Guarrasi, nel cast della fiction troviamo infatti anche Giorgio Marchesi, chiamato a interpretare Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. Paolo Malfitano è magistrato antimafia presso la Procura di Palermo e Vanina Guarrasi è il suo punto debole. Da quando è finito nel mirino di Cosa Nostra, per Vanina è diventato impossibile stargli accanto, ma lui decide di raggiungerla a Catania per chiederle una seconda occasione. Per lei sarebbe disposto anche a cambiare vita, ma prima deve combattere una battaglia e per vincerla avrà bisogno di Vanina.

La vita privata

Marchesi è sposato da più di dieci anni con l’attrice Simonetta Solder, nota per i suoi ruoli in Non smettere di sognare, Sbirri, Come un delfino e Braccialetti rossi. La coppia ha due figli di nome Giacomo e Pietro Leone. Nonostante viva ormai da anni a Roma, Giorgio Marchesi è ancora molto legato alla città di Bergamo ed è un grande tifoso dell’Atalanta.