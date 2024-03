Endless Love, le anticipazioni di oggi (mercoledì 27 marzo): il ricatto di Emir, Ozan corteggia Zeynep

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara - andrà in onda solamente il venerdì in prima serata -, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca “Endless Love”. Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, mercoledì 27 marzo.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Emir ricorda quando, cinque anni prima, tese una trappola a Ozan con la complicità di due donne.

Uno dei momenti più attesi riguarda Ozan, il quale finalmente riesce a ottenere il tanto desiderato numero di telefono di Zeynep. Questo segna l'inizio di un nuovo capitolo nella loro storia, con lui che comincia a corteggiare la ragazza. Le dinamiche tra i due personaggi promettono emozioni forti e colpi di scena, alimentando la curiosità degli spettatori su come evolverà questa relazione.